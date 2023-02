Metallica angariam quase 3 milhões de euros para ajudar quem mais precisa

A All Within My Hands, fundação de caridade criada pelos Metallica, conseguiu angariar quase 3 milhões de euros através de uma campanha de beneficência.

Um concerto especial organizado pela fundação, que teve lugar no passado dia 16 de dezembro, conseguiu juntar mais de 3 milhões de dólares (2,8 milhões de euros), através não só de donativos como também da venda de itens para colecionadores.

Os Metallica atuaram nesse concerto, dividindo o seu espetáculo em duas fases distintas: uma acústica e só de versões de outros artistas, e outra em que estrearam ‘Lux Æterna’, um dos seus últimos singles.

Segundo o diretor executivo Peter Delgrosso, esse concerto, realizado em Los Angeles, constituiu “a maior campanha de angariação de fundos” da história da All Within My Hands.

Para além desse evento, os Metallica anunciaram que irão doar mais de 1 milhão de dólares (934 mil euros) à fundação, fruto das receitas obtidas com a venda da “The Metallica Blacklist”, compilação lançada em honra do 30º aniversário do chamado “álbum preto”.

Criada em 2017, a All Within My Hands já ajudou milhares de pessoas por todo o mundo, incluindo em Portugal. Em 2019, os Metallica doaram 40 mil dólares à associação “O Joãozinho”, para a construção de uma nova ala pediátrica no Hospital de São João, no Porto.

A 14 de abril, os Metallica lançam o novo álbum, “72 Seasons”.