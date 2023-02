Lizzo e Adele embriagaram-se na noite de Grammys

Lizzo passou pelo programa “The Morning Show", do radialista Elvin Duran, onde confessou ter passado a cerimónia de entrega dos Prémios Grammy a beber com Adele.

“Estava muito bêbada. Bebemos tanto que chegámos a um ponto em que já nem sabíamos quais eram as categorias”, admitiu, dizendo ter levado um cantil com tequila para si e outro com vinho branco para Adele. “Acabei a beber do dela”.

“Eles só chamavam pelas pessoas e nós só sorríamos. Quando chamaram pelo meu, fiquei em choque, porque não esperava ganhar”, continuou.

Lizzo, que atuará pela primeira vez em Portugal na edição deste ano do NOS Alive, venceu o Prémio Grammy para Gravação do Ano, por ‘About Damn Time’.