Chris Martin, dos Coldplay, diz que Rihanna “é a melhor cantora de todos os tempos”

Chris Martin deixou rasgados elogios a Rihanna, nas vésperas da atuação da cantora na Super Bowl.

Em entrevista a Zane Lowe, na Apple Music, o vocalista dos Coldplay, que cantou ao lado de Rihanna em algumas ocasiões, admitiu “não a conhecer muito bem”, mas acrescentou: “vê-la cantar é algo cada vez mais raro, o que o torna mais especial”.

“É preciso ser idiota para não o reconhecer: é a melhor cantora de todos os tempos”, continuou. “Sou muito parcial porque sou um grande fã dela. Podia entrar em palco com calças de fato de treino e cantar, e mesmo assim seria incrível”.

A Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, irá realizar-se este domingo em Glendale, no estado do Arizona (EUA).