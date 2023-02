B Fachada: “Como não vivi a indústria nos anos 90, não pensava enriquecer. Mas aos 23 anos encher a ZDB... era muito dinheiro para mim”

No episódio n.º 135 do podcast da BLITZ, Posto Emissor, B Fachada falou sobre o álbum “Rapazes e Raposas”, que lançou durante a pandemia e continua a apresentar ao vivo, recuando também aos primeiros tempos do seu percurso na música.

“Quando aparece o ‘Viola Braguesa’ [disco de 2008], os concertos começam a estar muito cheios. Tocávamos em cafés, bares…”, recorda. “Como não vivi a indústria nos anos 90, nunca pensei que isto fosse uma profissão para enriquecer. Mas com 23 anos encher a ZDB… era muito dinheiro para mim. Percebi que podia ganhar dinheiro com a música se os concertos tivessem gente. Porque sabíamos que não era com os discos que se ia ‘abrir o restaurante’.”

Pode ouvir a resposta completa a partir dos 32m 15s.

B Fachada atua no Musicbox, em Lisboa, a 24 e 25 de fevereiro; no Plano B, no Porto, a 3 e 4 de março; e no Salão Brazil, em Coimbra, a 23 de março.