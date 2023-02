Rihanna já alterou 39 vezes o alinhamento do espetáculo na Super Bowl

Rihanna revelou que já alterou o alinhamento do seu espetáculo no intervalo da Super Bowl por 39 vezes. A cantora regressa este domingo aos palcos para uma atuação na final do campeonato de futebol americano, que irá incidir sobre toda a sua carreira.

“Vamos ter de descartar algumas canções”, disse, em conferência de imprensa. “Já conseguimos reduzir. Houve umas 39 versões do alinhamento. Cada pequena mudança conta”.

Rihanna não atua ao vivo há quase sete anos, sem contar com uma colaboração com DJ Khaled na cerimónia de 2018 dos Prémios Grammy. Para a cantora, a Super Bowl “é um dos maiores palcos do mundo”.

“Apesar de ser assustador, porque já não piso um palco há sete anos, há algo de entusiasmante neste desafio. É importante que o faça este ano e que o meu filho o veja”, afirmou.