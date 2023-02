O espetáculo de Harry Styles nos Prémios Grammy não correu como esperado

A atuação de Harry Styles na cerimónia de entrega dos Prémios Grammy não correu como planeado, devido a uma “falha técnica”.

Segundo os bailarinos do músico, o palco começou a girar no sentido oposto ao esperado, levando-os a cumprir a sua performance “ao contrário”. No Instagram, Brandon Mathi explicou que “assim que a cortina se abriu, a nossa plataforma começou a girar no sentido inverso”. “Não havia nada que pudéssemos fazer. Depois de termos andado uma semana a trabalhar nesta performance, tivemos que nos desenrascar e fazê-la ao contrário”, continuou. “A isto chama-se profissionalismo”. Um outro bailarino, Dexter da Rocha, afirmou que a equipa de Styles tentou resolver o problema com a produção, sem sucesso.

Harry Styles acabou por ser um dos grandes vencedores da noite de Grammys, levando para casa o troféu mais cobiçado, de Álbum do Ano, por “Harry's House”.