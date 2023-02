Linda Martini celebram 20 anos no NOS Alive

Os Linda Martini são a mais recente confirmação do festival NOS Alive. A banda, que celebra este ano 20 anos com a digressão “M*rda & Ouro”, sobe ao palco principal do Passeio Marítimo de Algés no segundo dia do festival, 7 de julho, mesmo em que atuam Arctic Monkeys, Lizzo ou Idles.

Quando editaram o álbum “Errôr”, no ano passado, os Linda Martini reapresentaram-se como trio, devido à saída do guitarrista Pedro Geraldes, mas entretanto, em dezembro, anunciaram o regresso ao formato quarteto com a passagem de Rui Carvalho (também conhecido como Filho da Mãe) a elemento permanente.

“Com o Rui encontrámos uma renovada vontade de estarmos juntos em cima de um palco e fora dele”, disseram em comunicado, “é por isso natural o que temos para vos contar: ele disse sim! Não somos um trio, somos o Rui, o André, a Cláudia e o Hélio; e estamos com muita vontade de nos fecharmos numa sala, às cabeçadas, para encontrar música nova”.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de julho, tendo confirmado até ao momento nomes como Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Machine Gun Kelly, Sam Smith ou Rina Sawayama. Os passes gerais custam 179 euros, os passes de dois dias estão à venda por 148 euros e os bilhetes diários por 74 euros. Consulte abaixo o cartaz anunciado até agora.

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier

Xinobi



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Idles

Linda Martini



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl In Red



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith

Machine Gun Kelly



Palco Heineken



Angel Olsen

Rina Sawayama

Tash Sultana

Branko