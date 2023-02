Fãs do falecido Aaron Carter indignados com a indiferença dos Grammys

Os fãs de Aaron Carter estão indignados com a decisão da organização dos Prémios Grammy, de não terem acrescentado o nome do músico ao segmento in memoriam, onde são homenageados os artistas que nos deixaram ao longo do último ano.

O momento, que contou com música de Sheryl Crow, Kacey Musgraves e Quavo (Migos), homenageou nomes como Loretta Lynn, David Crosby, Lisa Marie Presley, Takeoff (Migos) ou Olivia Newton John, mas deixou de fora o cantor, que foi encontrado morto em sua casa, em novembro.

Nas redes sociais, são já muitos os comentários deixados por fãs de Aaron Carter nas páginas oficiais dos Grammys. “Vergonha”, pode ler-se.

Para além dos fãs, também Melanie Martin, mãe de Aaron, expressou o seu desagrado. Segundo o “TMZ”, Melanie afirmou que Aaron só queria que a sua música fosse reconhecida, pelo que a sua ausência desde segmento indica desprezo pelo cantor e pelo seu legado.