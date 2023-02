50 anos de hip-hop numa impressionante homenagem nos Grammys organizada por Questlove: veja aqui

A cerimónia de entrega dos Prémios Grammy contou, este ano, com uma enorme homenagem ao 50º aniversário do hip-hop.

A cerimónia foi organizada por Questlove, baterista dos The Roots, e narrada por Black Thought, seu parceiro no mesmo grupo. Pelo palco passaram temas que marcaram o género de forma indelével, como ‘The Message’ (Grandmaster Flash) ou ‘Rebel Without a Pause’ (Public Enemy), interpretados pelos seus autores.

As raízes do hip-hop remontam a 11 de agosto de 1973, quando o DJ Kool Herc organizou a sua primeira festa num apartamento do Bronx, em Nova Iorque. O “New York Times” afirma que esta celebração serviu, também, como um mea culpa dos Grammys à música rap, “após décadas de fricção e desrespeito”.

Confira o alinhamento completo e veja o vídeo:

Grandmaster Flash, “Flash to the Beat” / “The Message”

Run-DMC, “King of Rock”

LL Cool J & DJ Jazzy Jeff, “I Can’t Live Without My Radio” / “Rock the Bells”

Salt-N-Pepa, “My Mic Sounds Nice”

Rakim, “Eric B. Is President”

Chuck D & Flavor Flav, “Rebel Without a Pause”

Black Thought & LL Cool J, “Rump Shaker”

Posdnuos, “Buddy”

Scarface, “Mind Playing Tricks on Me”

Ice-T, “New Jack Hustler (Nino’s Theme)”

Queen Latifah, “U.N.I.T.Y.”

Method Man, “Method Man”

Big Boi, “ATLiens”

Busta Rhymes, “Put Your Hands Where My Eyes Could See” / “Look at Me Now”

Missy Elliott, “Lose Control”

Nelly, “Hot in Herre”

Too Short, “Blow the Whistle”

The Lox & Swizz Beatz, “We Gonna Make It”

Lil Baby, “Freestyle”

GloRilla, “F.N.F. (Let’s Go)”

Lil Uzi Vert, “Just Wanna Rock”