Os Nirvana receberam um Grammy de carreira e não poderiam estar mais satisfeitos: “Ainda recebemos cartas de fãs, à moda antiga”

Os Nirvana receberam um Prémio Grammy de carreira, tendo sido representados na cerimónia de entrega por Pat Smear, Krist Novoselic e Dave Grohl.

Falando do impacto dos Nirvana e, mais concretamente, de Kurt Cobain, Novoselic revelou que ainda hoje recebe cartas escritas por fãs do grupo. “Diziam que o Kurt era espirituoso, mas talvez ele fosse mesmo espertalhão. Ele cantou ‘A angústia adolescente valeu a pena’ ["Teenage angst has paid off well”, em ‘Serve de Servants’, e de facto valeu", gracejou Novoselic. “Eu lido com as cartas de fãs, cartas de fãs à moda antiga, e recebo correio de fãs do Nirvana de todo o mundo… muitos jovens, há uma nova geração de fãs do Nirvana e estou muito grato por isso.”

Ao longo da sua existência, os Nirvana tinham vencido apenas um Grammy, e só depois da morte de Kurt Cobain. “MTV Unplugged In New York” recebeu, em 1996, o prémio para Melhor Performance de Música Alternativa.

Para além dos Nirvana, foram homenageadas as Supremes, as Heart, Nile Rodgers, Slick Rick, Bobby McFerrin, Ma Rainy ou Andy Hildebrand, entre outros.