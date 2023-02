Chris Brown perdeu um Grammy e não gostou: “Estão a gozar comigo. Mas quem é este Robert Glasper?”

Chris Brown estava nomeado para o Grammy de Melhor Álbum R&B por “Breezy”, mas perdeu o prémio para Robert Glasper, que levou a melhor com o disco “Black Radio III”. O cantor não gostou e foi para o Instagram verbalizar a sua frustração: “Estão a gozar comigo. Quem raio é esta pessoa?”, escreveu Brown numa Instagram Story acompanhada por uma fotografia de Glasper.

“Quem raio é o Robert Glasper. Vou continuar a dar-vos uns chutos no rabo de forma respeitosa”, continuou, “tenho de desenvolver mais uns talentos... vou começar a tocar harmónica”. Além de Brown e Glasper, estavam também nomeados na mesma categoria os álbuns “Candy Drip” de Lucky Daye, “Good Morning Gorgeous” de Mary J. Blige e “Watch the Sun” de PJ Morton.

Robert Glasper é um pianista, produtor e compositor norte-americano com 20 anos de carreira musical, tendo colaborado no passado com artistas como Kendrick Lamar (no álbum “To Pimp a Butterfly”), Jill Scott, Yasiin Bey (Mos Def) ou Erykah Badu. Antes do prémio que recebeu este ano, o músico já tinha vencido quatro Grammys. Brown, por seu lado, foi nomeado dezenas de vezes mas venceu apenas em 2012 na categoria de Melhor Álbum R&B por “F.A.M.E.”.