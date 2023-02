As estreantes Wet Leg ganharam os dois Grammys da música alternativa

A dupla britânica Wet Leg venceu dois Prémios Grammy na categoria de música alternativa, marcando presença na cerimónia que se realizou este domingo, em Los Angeles.

Com o seu álbum de estreia, homónimo, editado no ano passado, as Wet Leg conseguiram conquistar o prémio para Melhor Álbum de Música Alternativa. ‘Chaise Lounge’, tema presente no disco, valeu-lhes o prémio para Melhor Performance de Música Alternativa.

A dupla venceu uma concorrência forte, composta por nomes como Arctic Monkeys, Florence and the Machine, Arcade Fire e Yeah Yeah Yeahs. Em palco, durante o seu discurso de vitória, afirmaram mesmo: “Não sabemos o que estamos aqui a fazer”.

Recorde-se que as Wet Leg passarão por Portugal no dia 18 de julho, fazendo a primeira parte do concerto de Harry Styles no Passeio Marítimo de Algés.