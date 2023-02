Adele recebeu (mais) um Grammy e agradeceu ao filho: “Aqui estou eu a chorar”

Adele dedicou o Prémio Grammy que recebeu para Melhor Performance Pop ao seu filho, Angelo, durante a cerimónia que ocorreu este domingo, em Los Angeles.

A artista britânica não conteve as lágrimas, imediatamente dizendo que Angelo lhe tinha pedido para não chorar caso recebesse um prémio. “Aqui estou eu a chorar”, brincou.

O prémio foi-lhe entregue pelos méritos de ‘Easy On Me’, canção que disse “ter começado a escrever no chuveiro, quando estava a escolher mudar a vida do meu filho”. “Ele tem sido a pessoa mais humilde, graciosa e amorosa”, acrescentou.

À entrada para a cerimónia, Adele contava sete nomeações, acabando por vencer apenas nesta categoria. Foi o 16º Prémio Grammy conquistado pela britânica.

