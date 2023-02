Coldplay fazem versão assombrosa de ‘Fix You’ com um coro gospel no “Saturday Night Live”

Os Coldplay foram os convidados musicais do mais recente episódio do programa “Saturday Night Live”, tendo apresentado o seu mais recente single, ‘The Astronaut’, e uma versão do clássico ‘Fix You’ com um coro gospel.

Essa versão foi colada a ‘Human Heart’, tema retirado a “Music of the Spheres”, e foi auxiliada por Jacob Collier e os Jason Max Ferdinand Singers, coro composto por cantores negros, oriundos de todos os Estados Unidos.

Veja aqui: