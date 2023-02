Valete: “Sou maltratado nas Finanças, sou perseguido no shopping. O português branco não consegue experienciar esta coisa do racismo”

Valete falou sobre as situações de racismo que ainda sente em Portugal, no podcast Posto Emissor. O rapper, nascido em Portugal e com raízes santomenses, diz: “O português branco não consegue experienciar esta coisa do racismo, de sentires-te indesejado em todo o lado”.

“Eu sou maltratado no departamento das finanças, sou perseguido no shopping center, sou maltratado quando vou ao mecânico… É uma coisa que desgasta”, continua, "[dizer que em Portugal não há racismo] é trágico, é irresponsável e nesta altura, em 2023, é criminoso”.

Ouça a resposta completa de Valete, que celebra 20 anos de carreira com concertos nos Coliseus de Lisboa e Porto e um novo EP, intitulado “Aperitivo”, a partir dos 24 minutos e 40 segundos.