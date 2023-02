Public Image Ltd. falham apuramento para representar a Irlanda na Eurovisão

Os Public Image Ltd. não irão representar a República da Irlanda no festival da Eurovisão, após se terem ficado pelo quarto lugar nas pré-eliminatórias.

A banda de John Lydon, cujos pais são naturais da Irlanda, mostrou interesse em representar aquele país no festival, e na passada sexta-feira participou numa eliminatória transmitida pelo “The Late Late Show”, da RTÉ, a emissora pública irlandesa.

Porém, o grupo - um dos mais importantes do período pós-punk - não conseguiu o apuramento para o festival, com a canção ‘Hawaii’, que Lydon compôs em homenagem à sua esposa, que tem Doença de Alzheimer. Os Public Image Ltd. ficaram em quarto lugar numa eliminatória que contou com cinco concorrentes.

Os vencedores foram os indie rockers Wild Youth, que irão representar a República da Irlanda na Eurovisão com ‘We Are One’. Veja aqui a atuação dos Public Image Ltd.: