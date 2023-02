Há oito novos nomes no cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura

O festival Vodafone Paredes de Coura acaba de adicionar oito novos nomes ao cartaz da edição deste ano, que decorre entre 16 e 19 de agosto: The Brian Jonestown Massacre, Sudan Archives, Young Leon, Special Interest, Julie, Chinaskee, Indignu e Nuno Lopes.

Os passes gerais para o festival minhoto já se encontram à venda nos locais habituais pelo preço único de 120 euros. Recorde-se que estas novas confirmações se juntam a nomes como Black Midi, Fever Ray, Wilco, The Walkmen ou Jessie Ware, previamente anunciados.

Veja a lista dos artistas confirmados até ao momento:

Yung Lean

The Brian Jonestown Massacre

Sudan Archives

Special Interest

Julie

Chinaskee

Indignu

Nuno Lopes

The Walkmen

Jessie Ware

Loyle Carner

Les Savy Fav

Dry Cleaning

Kokoroko

Tropical Fuck Storm

Wilco

Fever Ray

Lee Fields

Yin Yin

Calibro 35

Joe Unknown

Black Midi

Explosions in the Sky

Squid

Domi & JD Beck