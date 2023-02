Miguel Guedes dos Blind Zero confirmado como novo diretor do Coliseu do Porto

Miguel Guedes, vocalista da banda Blind Zero, é novo diretor do Coliseu do Porto, avança hoje o “Jornal de Notícias”.

Segundo esta publicação, foram conhecidos esta terça-feira, 31 de janeiro, os membros da direção da Assembleia Geral da Associação dos Amigos do Coliseu para o triénio 2023/2025.

Por proposta da Câmara Municipal do Porto, Miguel Guedes, que também é jurista, será presidente da direção. A sua indigitação será confirmada oficialmente na primeira reunião da nova direção.

Os outros membros do corpo diretivo serão o advogado Pedro Carvalho Esteves; António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que se mantém em funções, e a diretora-geral da Cultura do Norte, Laura Castro, completa o “JN”.

Indicado este ano pela Câmara do Porto, o cargo de presidente do Coliseu está sujeito à aprovação do Ministério da Cultura e da Área Metropolitana do Porto, parceiros institucionais da emblemática sala da Invicta.

Em dezembro de 2022, Miguel Guedes foi convidado pela autarquia a assumir o cargo de presidente da direção do Coliseu, espaço cultural que afirmou querer "preservar" e "eternizar", reforçando a sua ligação à cidade e às pessoas.

Em declarações à Lusa, disse então: “É um desafio muito bonito e que me permite devolver ao Coliseu um pouco daquilo que o Coliseu sempre me deu desde criança. Tive oportunidade de no Coliseu me formar e do ponto de vista simbólico e material, foi sempre um espaço de cultura da cidade que mais me marcou na infância e adolescência”.

"Há muita coisa a fazer, há muita coisa bem feita e há seguramente muita coisa nova a fazer", acrescentou Miguel Guedes, ressalvando que o Coliseu deverá ser um espaço de "ligação emocional à cidade", mas também um modelo de "boas práticas a nível europeu".



Músico, autor e intérprete, Miguel Guedes nasceu no Porto e é diretor da Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes e Executantes (GDA). Desde 2014, ocupa o lugar de colunista semanal de política no “Jornal de Notícias” e de comentador de política no Porto Canal.

O líder dos Blind Zero, que em 2023 deverão voltar aos álbuns, é ainda cronista e conferencista em temas relacionados com as áreas da política, cultura, desporto e ciências sociais, tendo sido colunista semanal no “Público”, “Jornal I” e na revista “Focus”.



Miguel Guedes sucede, na direção do Coliseu do Porto, a Mónica Guerreiro, nomeada em 2020 pelo Ministério da Cultura.