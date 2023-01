Robbie Williams discursa sobre saúde mental em concerto: “Durante três anos, fiquei alapado no sofá a comer batatas fritas e donuts”

Durante um espetáculo em Amesterdão, Robbie Williams pausou a música por uns momentos, para falar aos fãs sobre saúde mental.

De acordo com o “NME”, o artista britânico afirmou que, ao longo da carreira, sentiu dificuldade em ser “apenas humano”. “Foi por isso que, em 2006, abandonei a indústria. É óbvio que isso não resultou, porque ainda aqui estou”, brincou.

“Durante três anos, fiquei alapado no sofá a comer batatas fritas e donuts, a deixar crescer a barba e a ficar parecido com um assassino em série. Tornei-me agorafóbico, só saía de casa para ir ao médico”, continuou.

“Não tinha propósito e não tinha vida. A minha cabeça dizia-me que eu não merecia estar no topo do mundo, a esgotar estádios e a figurar nos jornais. E quando se está no topo, os outros querem deitar-te abaixo”.

Williams admitiu ter pensado em tirar a própria vida, tendo sido salvo pela sua esposa, Ayda Field, e pelos fãs. “Vocês gostam de mim e querem que eu esteja bem. Se não fosse por vocês e pela minha esposa, e agora pelos meus filhos, não estaria aqui”.

Recorde-se que Robbie Williams dará dois concertos em Portugal este ano, o primeiro na Altice Arena, a 27 de março, e o segundo no North Music Festival, a 28 de maio.