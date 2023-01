Quem vai vestir a pele de Michael Jackson na ‘biopic’ do Rei da Pop

Já foi escolhido o ator que interpretará Michael Jackson na futura biopic sobre o “Rei da Pop”.

Trata-se de Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, que terá aqui o seu primeiro grande papel no cinema. O anúncio foi feito pelo realizador Antoine Fuqua, que nas redes sociais partilhou ainda uma fotografia de Jaafar já vestido como Michael.

O filme, ainda sem título ou data de estreia, será produzido por Graham King (de “Bohemian Rhapsody”) e tem a aprovação da família de Michael Jackson. Veja a foto de Jaafar Jackson, filho de Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael Jackson e seu companheiro nos Jackson 5.

De acordo com o site “Deadline”, o filme abordará as polémicas que Michael Jackson protagonizou, como as acusações de pedofilia de que foi alvo. O cantor morreu em 2009, aos 50 anos.