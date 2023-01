Taylor Swift partilhou o seu novo vídeo para ‘Lavender Haze’, tema de “Midnights”, álbum que lançou em 2022.

O tema, que versa sobre papéis de género, conta no videoclip com a colaboração de Laith Cruz, ator e ativista transgénero. “Adorei trabalhar com ele”, afirmou Swift.

“Este vídeo foi o primeiro que criei, dos três que já divulguei, e que me ajudou a conceptualizar o mundo e o sentimento do ‘Midnights’, como um sonho sensual dos anos 70. Espero que gostem”.

Veja aqui o resultado: