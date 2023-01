Marco Paulo: “Eu estava a ouvir um disco novo da Tonicha, o meu pai vem por trás de mim e dá-me uma chapada na cara”

Marco Paulo é o convidado da edição número 133 do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com 78 anos recém-completados, o artista recordou episódios de infância, a chegada ao mundo das canções, as vicissitudes do sucesso, mas também a difícil relação com o pai.

No início dos anos 60, quando Marco Paulo escutava um disco acabado de sair, o seu pai repreendeu-o fisicamente. “Levei um tabefe”, conta. “Estava a ouvir um disco novo da Tonicha, na sala de jantar, com auscultadores. O meu pai chega, vê a capa do disco, vem por trás de mim e dá uma chapada na cara. Disse que não queria lá cantorias em casa”, rememora.

Ouça a partir dos 22 minutos e 57 segundos: