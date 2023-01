Jane's Addiction: Josh Klinghoffer irá substituir Dave Navarro

Os Jane's Addiction anunciaram que a sua nova digressão não irá contar com o guitarrista Dave Navarro, que se encontra a lutar contra efeitos da covid-19, vulgo covid longa.

No Instagram, a banda norte-americana anunciou que Navarro irá ser substituído por Josh Klinghoffer que, à semelhança do primeiro, também fez parte dos Red Hot Chili Peppers. Klinghoffer, recorde-se, toca também com os Pearl Jam em digressão.

“Estamos em grande forma, a compor música nova, e damo-nos melhor que nunca. Quando o Dave se sentir mais saudável e preparado, esperamos que possa tocar connosco”, pode ler-se.

A nova digressão dos Jane's Addiction percorrerá os Estados Unidos e a América do Sul, com concertos confirmados nas edições do festival Lollapalooza - criado pelo vocalista Perry Farrell - na Argentina, Chile e Brasil.