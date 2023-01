“É difícil separar a identidade portuguesa do fado. Está na hora de cristalizar uma nova”: Slow J de regresso

Ao fim de praticamente três anos e meio desde a edição do muito elogiado segundo álbum, “You Are Forgiven”, Slow J começa a levantar o véu que ainda cobre o novo trabalho. ‘Where U @’, a porta de entrada para o vindouro terceiro longa-duração, a editar este ano, foi desvendado na companhia do artista plástico cabo-verdiano Fidel Évora, responsável pelo trabalho gráfico quer da nova canção quer do álbum, num evento na galeria Underdogs, em Lisboa. Em conversa com a BLITZ, sem adiantar muito sobre aquilo que se ouvirá no novo disco, o músico luso-angolano defendeu que lhe interessa contribuir, com a sua música, para a desconstrução da identidade portuguesa tal como é entendida hoje.

