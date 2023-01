Rosalía de volta: ouça aqui a novíssima ‘LLYLM (Lie Like You Love Me)’

Rosalía divulgou esta sexta-feira um novo single, ‘LLYLM (Lie Like You Love Me)’.

O tema faz parte de uma nova edição de “Motomami”, e tinha sido anunciado por Rosalía no início deste mês. É a primeira canção original da artista catalã desde o lançamento desse disco, em 2022. Em dezembro, Rosalía lançou uma nova versão de ‘Despechá’, com Cardi B.

Recorde-se que Rosalía é um dos destaques da edição deste ano do Primavera Sound do Porto, atuando a 8 de junho. Ouça aqui ‘LLYLM (Lie Like You Love Me)’: