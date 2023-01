“No inferno canta-se Rihanna”: padre americano diz ter ouvido demónios a interpretar ‘Umbrella’ para “torturar humanos”

Gerald Johnson, um padre do estado norte-americano de Michigan, partilhou um vídeo no TikTok, que, entretanto, se tornou viral, no qual descreve a sua alegada visita ao inferno na sequência de um aparente ataque cardíaco.

O religioso diz ter ouvido demónios a cantar ‘Umbrella’, de Rihanna, bem como ‘Don’t Worry Be Happy’ de Bobby McFerrin, para “torturar humanos enviados para o inferno”.

“O meu espírito deixou o meu corpo. Pensei que ia para cima, porque tinha feito tanto bem nesta vida e ajudei tantas pessoas, mas acabei por ir para baixo”, começa por dizer Johnson, recordando a experiência que diz ter vivido em 2016, “fui para o centro da terra, que é onde fica o inferno”.

Defendendo que não desejaria as coisas que viu no inferno ao seu pior inimigo, o padre descreve ter visto “um homem a andar de gatas, como um cão, e a ser queimado da cabeça aos pés. Os olhos estavam a saltar-lhe das órbitas e pior do que isso: estava a usar correntes à volta do pescoço, com um demónio a segurá-las”.

Sobre as canções que ouviu, acrescenta: “Cada letra de cada canção estava lá para te atormentar por não teres venerado Deus através da música enquanto estavas na terra... escolheste venerar o diabo ao repetir as letras que ele inspirou de forma a voltar à terra”.