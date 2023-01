Rosalía atuou num desfile outono-inverno 2023 da Louis Vuitton, no Louvre, em Paris.

A autoproclamada “motomami” substituiu as motas por um carro, com o qual entrou em palco, interpretando seis temas em cima do tejadilho: ‘Candy’, ‘Saoko’, ‘CUUUUuuuuuute’, ‘Despechá’, ‘De Aquí No Sales’ e ‘De Plata’.

A performance completa da artista catalã - que, recorde-se, atua em Portugal em junho, no Primavera Sound do Porto - pode ser vista aqui: