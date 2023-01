Fã cai de varanda do segundo andar em concerto de Drake

Um fã de Drake caiu de uma varanda do segundo andar durante um concerto do rapper na sala de espetáculos Apollo, em Nova Iorque. Apesar de o artista ter interrompido a atuação, os fãs continuaram a filmar com os telemóveis como se nada se tivesse passado.

Segundo o site “Page Six”, o incidente aconteceu no momento em que Drake convidou 21 Savage para se juntar a ele em palco, tendo o homem caído em cima de um grupo de jogadores da equipa de futebol americano New York Giants.

"Temos só de ver se uma pessoa está bem”, disse o rapper depois de ter sido informado do que se tinha passado e antes de as luzes da sala se terem acendido. Depois de confirmado que o homem não tinha sofrido ferimentos de maior, o concerto continuou normalmente.

Segundo declarações de uma testemunha, o fã poderá não ter caído mas sim saltado por estar “demasiado entusiasmado”. Veja os vídeos do momento, partilhados pelo site “TMZ”.