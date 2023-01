Tomás Wallenstein: “Nunca tentei fugir a ser o Tomás dos Capitão Fausto mas é natural que [na banda] tenha havido desconfiança”

Tomás Wallenstein falou no podcast Posto Emissor sobre a forma como os seus colegas dos Capitão Fausto encararam a decisão de gravar o primeiro álbum em nome próprio, “Vida Antiga”, recentemente editado. “Nunca tentei fugir a ser o Tomás Wallenstein dos Capitão Fausto”, começa por dizer.

“Acho que é muito natural existir essa dúvida”, acrescenta depois, referindo-se ao facto de poder ter havido entre os outros elementos da banda algum receio de que decidisse seguir com uma carreira a solo, “é natural que tenha havido essa desconfiança, esse desconforto, esse medo de ‘se calhar, ele vai preferir passar mais tempo ali’... No fundo, quero acreditar que fiz as coisas bem”.

