Tomás Wallenstein: “Com 16 anos, a minha mãe levou-me à bruxa porque achava que eu andava desatinado”

Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto, recordou, no episódio desta semana do podcast Posto Emissor, como uma ida “à bruxa”, na adolescência, levou ao início da sua relação com o Brasil, que o fez incluir no novo, e primeiro, álbum a solo, “Vida Antiga”, versões de temas de Erasmo Carlos, Cartola ou Tim Bernardes.

“Há uma coisa engraçada, um fait-divers... Em adolescente, a minha mãe levou-me à bruxa porque achava que eu andava desatinado”, começa por explicar, “já no fim, disse-me: ‘Hás de procurar qual é a tua relação com o Brasil’”.

