Sexta-feira é dia de música nova: ouça aqui os lançamentos da semana

Esta sexta-feira, 20 de janeiro, fica marcada por vários lançamentos, de álbuns e singles.



Com um longa-duração, “72 Seasons”, previsto para abril, os Metallica acabam de partilhar 'Screaming Suicide’, um single novo. “É sobre uma palavra tabu, suicídio”, apresenta o vocalista e guitarrista, James Hetfield. “A nossa intenção é falar sobre a escuridão que habita dentro de nós. É ridículo negar que temos estes pensamentos. Acredito que todas as pessoas, a dada altura, pensaram nisso”.

Bem mais jovens, os italianos Måneskin lançaram hoje “RUSH!”, o seu primeiro álbum desde a vitória na Eurovisão, há dois anos, e terceiro na sua discografia. O trabalho conta com a participação de Tom Morello, guitarrista dos Rage Against the Machine, e foi promovido pela banda por uma espécie de ‘casamento’ entre todos os músicos.

Em Portugal, chega hoje às lojas e ao streaming o primeiro álbum do rapper T-Rex, que este ano atua pela primeira vez nos coliseus de Lisboa e Porto. Em simultâneo com o álbum foi também editado mais um single, de título ‘UUUUHH’.

Também esta sexta-feira chega ‘Mais que ao Sol’, primeiro single do álbum de estreia de Milhanas, previsto para junho. Depois de, em 2021, concorrer ao Festival da Canção, a jovem de 21 anos estreia-se com “De Sombra a Sombra”, um trabalho entre a canção, a música tradicional e os sons mais eletrónicos, com produção de Agir. À BLITZ, Carolina Milhanas afirmou: “Pelas redes sociais, sinto que hoje há uma certa melancolia à qual as pessoas se agarram como se fosse uma coisa boa. Eu não quero que o meu álbum pareça uma ode à tristeza, pelo contrário”, esclarece. “É um autorretrato. No dia em que tiver coisas felicíssimas, vou contá-las com a mesma verdade com que cantei a minha tristeza.” Fausto Bordalo Dias, com quem o pai de Milhanas, Vítor Milhanas, trabalhou como baixista e produtor, é uma das grandes referências da autora de ‘Mais que ao Sol’.

Também ‘frescos’ estão o novo single de Joana Almeirante, cantora e instrumentista que começámos por conhecer como guitarrista, e que este ano lançará o primeiro álbum, e os singles de avanço de “The Record”, o primeiro álbum de Boygenius, a banda que junta três cantoras-compositoras do indie norte-americano: Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker. Cantado por Lucy Dacus, ‘True Blue’ é um deles.

Despedimo-nos com um cruzamento ibérico: a colaboração entre a fadista portuguesa Sara Correia e o cantor espanhol de flamenco Israel Fernández. ‘Bocas do Mundo’ é o título da canção, que tem letra e música de Diogo Clemente. Este ano, Sara Correia lançará um novo disco, que apresentará ao vivo no CCB, em Lisboa, a 27 de maio, e a 17 de junho na Casa da Música, no Porto.