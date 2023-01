Metallica partilham nova canção: “É sobre uma palavra tabu, suicídio”

Os Metallica divulgaram um tema novo, ‘Screaming Suicide’. A canção, que versa sobre o suicídio, é o segundo single a ser retirado de “72 Seasons”, álbum que os Metallica editarão a 14 de abril.

Juntamente com ‘Screaming Suicide’, os Metallica partilharam uma mensagem sobre a sua temática. “É sobre uma palavra tabu, suicídio”, afirmou James Hetfield.

“A nossa intenção é falar sobre a escuridão que reside dentro de nós. É ridículo negar que temos estes pensamentos. Acredito que todas as pessoas, a dada altura, pensaram nisso”.

"Se é uma experiência humana, devemos poder falar dela. Tu não estás sozinho”", rematou. Da letra fazem parte versos como “Then a voice appears / Whisper in your ears / ‘You are good enough’ / Throwing down a rope”.

Ouça aqui ‘Screaming Suicide’: