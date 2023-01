Lisboa vai ter uma nova sala de concertos, ‘filha’ do Rock Rendez Vous: o nome é Rock Station

Lisboa vai ter uma nova sala de concertos dedicada exclusivamente ao rock e com um modelo semelhante ao do histórico Rock Rendez Vous, pode a BLITZ avançar. O nome é Rock Station, tem lotação de mil pessoas e fica localizado nas traseiras da Estação do Oriente, no Parque das Nações, estando a abertura programada para o início de março.

