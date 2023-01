Salvador Sobral foi pai de uma menina e o bebé já assistiu a um concerto

Salvador Sobral deu as boas-vindas à sua primeira filha, Aïda, fruto da sua relação com a atriz belga Jenna Thaim.

A bebé terá nascido em dezembro, sem que o seu nascimento tenha sido tornado público pelos pais. Porém, o casal foi visto, juntamente com a bebé Aïda, no concerto do músico espanhol Marco Mezquida, na Festa do Jazz, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no passado dia 17 de dezembro.

Mezquida partilhou alguns vídeos do seu encontro com Salvador, nas redes sociais, mencionando na legenda: “Emocionante, por ser o primeiro concerto que a pequena Aïda viu”. Veja aqui: