Rick Rubin, o ‘superprodutor’: “Não sei nada sobre música”

O produtor Rick Rubin foi entrevistado por Anderson Cooper, para o programa “60 Minutes”.

Para além de ter falado sobre Johnny Cash, a cuja carreira deu um novo impulso no final dos anos 90, e de LL Cool J, cuja carreira criou, Rubin teve também uma afirmação curiosa: “Não sei nada sobre música”.

A frase, vinda de alguém que produziu nomes como Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Public Enemy, Metallica, The Strokes ou System of a Down, espantou o jornalista da “CNN”, que de imediato perguntou: “Para que é que lhe pagam, então?”.

A resposta não tardou: “Pela confiança que tenho nos meus gostos, e pela minha capacidade de expressar aquilo que sinto que tem ajudado os artistas”.

Veja o vídeo: