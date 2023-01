The National anunciam novo álbum e dois concertos em Portugal este ano

Os norte-americanos The National anunciaram esta quarta-feira o seu novo álbum de originais, que sairá a 28 de abril, e dois concertos em Portugal no outono.

A banda de Matt Berninger virá apresentar “First Two Pages of Frankenstein” a 5 de outubro na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e a 6 de outubro no Campo Pequeno, em Lisboa, concertos organizados pela Everything Is New. Os bilhetes para os mesmos são postos à venda a 27 de janeiro às 10h, com preços entre 42 e 50 euros no Porto, e de 40 a 50 euros em Lisboa. A primeira parte de ambos está a cargo do músico Bartees Strange.

A banda partilha também 'Tropic Morning News', o primeiro single de um disco que conta com as participações de Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens. O álbum contem 11 canções produzidas pela banda nos Long Pond Studios, em Nova Iorque, e é editado pela 4AD.

O alinhamento completo e a capa do novo álbum:



Once Upon A Poolside (feat. Sufjan Stevens)

Eucalyptus

New Order T-Shirt

This Isn't Helping (feat. Phoebe Bridgers)

Tropic Morning News

Alien

The Alcott (feat. Taylor Swift)

Grease In Your Hair

Ice Machines

Your Mind Is Not Your Friend (feat. Phoebe Bridgers)

Send For Me