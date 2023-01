Os ‘teasers’ para o 50º aniversário de “The Dark Side of the Moon”, dos Pink Floyd

Considerado por muitos como a obra-prima dos Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon” irá celebrar, em março deste ano, o seu 50º aniversário.

A banda anunciou que irá editar uma nova box set e, também, um livro sobre o álbum.

“The Dark Side of the Moon By Pink Floyd” tem data de edição marcada para o dia 1 de março, no Reino Unido, coincidindo esta data com o dia em que o álbum foi originalmente lançado em 1973.

O livro irá conter fotografias dos Pink Floyd, tiradas por fotógrafos como Storm Thorgerson e Jill Furmanovsky, e imagens dos bastidores das digressões que o grupo encetou entre 1972 e 1975. Será ainda contada a história de como foi criada a icónica capa do álbum.

Sobre a box set ainda não são conhecidos detalhes. Para já, foram divulgado três ‘teasers’: