Madonna apaga todos os posts no Instagram para preparar o anúncio da sua “maior digressão de sempre”

Madonna apagou todas as publicações na sua conta oficial no Instagram, num prelúdio do que deverá ser o anúncio da sua nova digressão.

A artista norte-americana estará a preparar uma digressão de comemoração dos seus 40 anos de carreira, na qual irá apresentar os seus maiores êxitos de sempre.

Segundo a “Billboard”, esta “será a maior digressão de sempre de Madonna”. A última digressão da artista, “Madame X”, passou por Portugal em 2020.

O anúncio de uma nova digressão de Madonna começou por ser dada pelo “The Sun”, que indiciou que a artista já teria várias datas marcadas para a O2 Arena, em Londres, mais perto do final do ano.

Fonte próxima de Madonna afirmou, então, ao jornal que a artista “está a tentar fazer coisas completamente novas, e a dar aos fãs, mais velhos e mais novos, o que eles querem".