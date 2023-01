Morreu Yukihiro Takahashi, dos Yellow Magic Orchestra

Morreu o músico japonês Yukihiro Takahashi, membro dos Yellow Magic Orchestra. Tinha 70 anos.

Ainda que as causas de morte não tenham sido reveladas, sabe-se que Takahashi se encontrava a lutar contra um cancro no cérebro. O jornal japonês “Sponichi” avançou que o músico terá contraído uma pneumonia, no início deste mês.

Takahashi foi o baterista dos Yellow Magic Orchestra, uma das bandas pop mais bem-sucedidas do século XX, na qual militava Ryuichi Sakamoto. Considerados a resposta japonesa aos Kraftwerk, foram uma influência para toda a música eletrónica feita nos anos 80 e 90.

O seu álbum de estreia, homónimo, foi lançado em 1978. O single ‘Computer Game/Fireckacker’ foi um sucesso de vendas, atingindo o top 20 em países como o Reino Unido.

Ao longo da carreira, Takahashi foi ainda membro dos Sadistic Mika Band e dos METAFIVE, lançando igualmente vários discos a solo. O seu último trabalho de originais, “Life Anew", data de 2013.