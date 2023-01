Måneskin juntam-se a Tom Morello dos Rage Against the Machine: o resultado é ‘Gossip’

Os Måneskin partilharam um novo single, ‘Gossip’, que conta com a colaboração de Tom Morello, guitarrista dos Rage Against the Machine.

A colaboração foi anunciada no mês passado e faz parte de “Rush!”, o novo álbum da banda italiana, que sairá na próxima sexta-feira, 20 de janeiro.

Antes do lançamento de ‘Gossip’, o vocalista Damiano David foi notícia por ter rapado o cabelo, numa ação de promoção ao single.

Em comunicado, Damiano afirmou que “a enorme experiência do Tom Morello permitiu-nos tirar notas sobre como trabalhar temas sem pensar demasiado”.

“Estamos muito agradecidos por ele se ter juntado a nós neste tema. Para a banda, é uma honra”.

Já Morello revelou ter-se apaixonado pela banda após tê-los visto ao vivo. “São descaradamente barulhentos, descaradamente sensuais e descaradamente roqueiros. Merecem ser porta-bandeira do rock n' roll para as gerações mais novas”, disse.

Ouça aqui ‘Gossip’: