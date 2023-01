Rihanna voltou! 30 segundos que prometem dar que falar

Rihanna partilhou um vídeo teaser do seu espetáculo no intervalo da Super Bowl, em fevereiro, que marcará o seu regresso aos palcos após longa ausência.

O vídeo encerra com um trecho de ‘Needed Me’, tema retirado ao seu último álbum, “Anti”, prevendo-se que possa fazer parte do alinhamento do espetáculo.

A 57ª edição da Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, irá realizar-se no estádio State Farm, em Glendale, no estado do Arizona. Na semana passada, Rihanna lançou, através da Fenty, a sua marca de roupa, uma coleção inspirada pela final, consistindo em hoodies, calças de fato de treino e boxers, entre outros itens.

Ainda que nada esteja confirmado, é possível que à atuação na Super Bowl se suceda uma atuação na cerimónia de entrega dos Óscares, a 12 de março. Rihanna está na lista de pré-nomeados, por ‘Lift Me Up’, canção presente em “Black Panther: Wakanda Para Sempre”.

Veja o vídeo: