Kanye West poderá ter-se casado em segredo: quem é Bianca Censori?

Kanye West ter-se-á casado com Bianca Censori, uma designer de interiores que trabalha na Yeezy, empresa do músico e empresário.

Segundo o site “TMZ”, Kanye West, que está divorciado de Kim Kardasahian, foi visto a usar uma aliança de casado, e também foi fotografado na presença de Bianca Censori, num hotel de Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

No mês passado Kanye West lançou um novo tema, de título ‘Censori Overload’, na qual inclui o verso: “And the Bible said: ‘I can’t have any more sex til marriage'”, ou seja, “não posso voltar a fazer sexo antes de me casar”.

De acordo com o seu perfil no LinkedIn, Bianca Censori será formada em Arquitetura pela Universidade de Melbourne, na Austrália. Depois de vários empregos ligados à arquitetura e ao design, ingressou na Yeezy como designer de interiores em 2020.