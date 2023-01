24 anos depois, os Everything But The Girl vão lançar um novo álbum

Os Everything But The Girl anunciaram o lançamento de um novo álbum, o primeiro da dupla em 24 anos.

Intitulado “Fuse”, o álbum será o 11º da carreira dos Everything But The Girl, e o primeiro desde “Temperamental”, de 1999. É precedido pelo single ‘Nothing Left To Lose’.

“Depois de termos estado tanto tempo afastados, profissionalmente falando, houve uma fricção e uma faísca natural em estúdio, quando começámos”, afirmou a vocalista Tracey Thorn. “Foi como se tivessem acendido um pavio”.

Para Ben Watt, estes foram “tempos entusiasmantes”. “Desenvolveu-se um dinamismo natural. Comunicávamos com palavras curtas, pequenos olhares, escrevemos as canções de forma instintiva”.

“Fuse” começou a ser gravado em março de 2021, e os seus autores admitem alguma pressão por constituir um regresso tão aguardado. “Estávamos cientes de tudo isso, pelo que começámos a gravá-lo de mente aberta e brincalhona, sem ter a certeza do rumo a tomar”, declarou Thorn.

Confira a capa e o alinhamento do álbum:

Nothing Left To Lose

Run a Red Light

Caution to the Wind

When You Mess Up

Time and Time Again

No One Knows We’re Dancing

Lost

Forever

Interior Space

Karaoke