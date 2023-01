Rihanna perdeu o Globo de Ouro de Melhor Canção mas foi para casa com mensagem de apoio: “Não deixes os idiotas da internet pressionarem-te”

Rihanna estava nomeada para o Globo de Ouro de Melhor Canção Original por ‘Lift Me Up’, do filme “Wakanda Para Sempre”, mas viu o prémio escapar-lhe das mãos e ir parar às de Kala Bhairava, M. M. Keeravani e Rahul Sipligunj pela canção ‘Naatu Naatu’, do filme indiano “RRR”.

A artista de Barbados, contudo, saiu da cerimónia dos prémios de cinema e televisão, que se realizou esta terça-feira à noite em Beverly Hills, na Califórnia, com uma mensagem de apoio do apresentador, Jerrod Carmichael: “Demora o tempo que quiseres a fazer o álbum, miúda. Não deixes os idiotas da internet pressionarem-te a fazer nada”.

Sentada numa mesa ao lado do namorado, o rapper A$AP Rocky, Rihanna riu-se e levou as mãos à cara. Recorde-se que o seu mais recente álbum, “Anti”, foi editado em 2016 e que os fãs têm demonstrado, ao longo dos últimos anos, o seu descontentamento pela falta de um disco novo.

Além de Rihanna, estavam também nomeados para o galardão de Melhor Canção Original Taylor Swift por ‘Carolina’ do filme “A Rapariga Selvagem”, Guillermo del Toro e Roeban Katz por ‘Ciao Papa’ de “Pinóquio” e Lady Gaga por ‘Hold My Hand’ de “Top Gun: Maverick”. Recorde abaixo o vídeo de ‘Lift Me Up’.