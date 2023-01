André Henriques, dos Linda Martini, anuncia segundo álbum a solo

André Henriques, vocalista e guitarrista dos Linda Martini, anunciou esta quarta-feira o seu segundo álbum em nome próprio. Com edição em 2023, mas ainda sem data ou título confirmados, o registo está a ser finalizado e sucederá a “Cajarana”, de 2020.

Gravado em Lisboa, o álbum conta com as colaborações de Ricardo Dias Gomes, músico e produtor brasileiro que integrou a banda de Caetano Veloso e tinha também colaborado em “Cajarana”, e Domenico Lancellotti, que ao longo do seu trajeto trabalhou com nomes como Adriana Calcanhotto ou Orquestra Imperial.

Recorde-se que além da edição do novo álbum, André Henriques participará também este ano como compositor no Festival da Canção. Os seus Linda Martini editaram o álbum “ERRÔR” em fevereiro do ano passado.