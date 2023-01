Joss Stone regressa a Portugal para o festival Jardins do Marquês, em Oeiras

Joss Stone é a mais recente confirmação do festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley. Atua a 5 de julho.

Depois do anúncio de Maria Bethânia para 1 de julho, há mais uma voz feminina no festival. A artista inglesa volta a Portugal no âmbito da digressão de 20º aniversário de carreira - foi em 2003, quando contava apenas 16 anos, que lançou o seu álbum de estreia, “The Soul Sessions”.

Juntando à soul, um balanço reggae, mas também música do mundo, hip-hop e R&B, Stone traz também consigo o recente "Never Forget My Love", editado em fevereiro do ano passado, escrito e produzido com o seu amigo e colaborador de longa data Dave Stewart, dos Eurythmics.

Preços:

Plateia VIP: 42,00€

Plateia A: 37,00€

Plateia B: 32,00€

Plateia C: 28,00€

Plateia Em Pé: 25,00€