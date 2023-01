Iggy Pop sobre os Grammys: “Odeio essa gente. Querem que eu seja uma peça de museu”

Iggy Pop falou sobre a sua relação conturbada com os Prémios Grammy, declarando à “Classic Rock”: “Odeio essa gente toda”.

O “Padrinho do Punk” foi galardoado, em 2020, com um prémio de carreira, mas revelou que pensou em recusar tal distinção. “Queriam falar comigo por telefone, e eu dizia ao meu agente: não quero falar com eles”, contou. “Odeio essa gente toda. Querem que eu seja uma peça de museu”.

“Uns meses mais tarde, quando falei com uma senhora da organização, ela disse-me que me queriam dar o prémio de carreira, porque sem mim não haveria Lil Nas X ou Billie Eilish”.

Ao longo da sua carreira, Iggy Pop venceu apenas esse referido Grammy de carreira, mas já tinha sido duas vezes nomeado: primeiro em 1989, para Melhor Performance Hard Rock/Metal (por ‘Cold Metal'), e depois em 2017, para Melhor Álbum Alternativo (por “Post Pop Depression”).

O novo álbum de Iggy Pop, “Every Loser”, foi lançado no passado dia 6.