Travis Scott e Kylie Jenner terminam relação

Travis Scott e Kylie Jenner separaram-se, noticia o “Us Weekly”.

Fonte próxima do casal afirmou ao jornal que Scott e Jenner colocaram um ponto final definitivo na sua relação, que reataram em fevereiro de 2020.

Segundo a fonte, o casal deveria ter passado o Natal em família, mas Jenner e Stormi, filha de ambos, acabaram por passar as festividades em Aspen (EUA) com Justin e Hailey Bieber. Em dezembro de 2022, Scott e Jenner foram fotografados juntos num concerto do rapper em Miami.

Ao longo de uma relação que se iniciou em 2017 e resultou em dois filhos, Stormi e Wolf, Travis Scott foi por diversas vezes acusado de infidelidade. A última dessas acusações teve lugar em outubro, quando foi noticiado que o rapper havia tido um caso com uma antiga amante, Rojean Kar - algo que Scott negou, à altura.