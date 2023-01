The Weeknd partilhou um novo vídeo para ‘Is There Someone Else?’, tema presente no seu mais recente trabalho, “Dawn FM”.

O vídeo, realizado pela dupla Cliqua, foi partilhado no dia do primeiro aniversário do álbum, o quinto da sua carreira. Conta com a participação do próprio músico, que observa a dança sedutora de uma mulher através da janela de um apartamento.

Veja-o aqui: