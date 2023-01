O segurança Steve Stanulis teve o pior patrão do mundo durante 15 dias: Kanye West

Kanye West foi um patrão difícil, que exigia coisas impossíveis. As palavras são de Steve Stanulis, ex-polícia de Nova Iorque, que se juntou à equipa de segurança do músico em 2016.

Um documentário sobre a sua experiência, “15 Days With Kanye”, irá estrear-se a 19 de janeiro no Festival Internacional de Cinema de Nova Iorque. Um dos seus primeiros problemas com Kanye aconteceu pouco depois de ser contratado.

“Entrámos num elevador e ele ficou à espera que eu carregasse no botão. Começou a fazer birra por eu não o fazer”, contou.

Stanulis revelou ainda que Kanye “não gostava de tipos que usassem t-shirts com padrões, despedia-os”. O seu próprio contrato foi terminado assim que Kanye o apanhou a falar com a então esposa, Kim Kardashian.

“Ficou a dever-me 3800 dólares. Disse-lhe que se não me pagasse, haveria gente que o faria. Vendi entrevistas a tabloides e recebi 100 mil”, explicou.